Der erste Einsatz betraf den Bahnhof in Sigmundskron. Dort waren unerlaubte Lagerplätze gemeldet worden. Gemeinsam mit der Seab wurde der Bereich geräumt und anschließend gesäubert, berichtet die Gemeinde Bozen in einer Pressemitteilung.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1358271_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der zweite Einsatz erfolgte in der Schlachthofstraße. Die Eigentümer eines Gebäudes hatten die Stadtpolizei um Unterstützung gebeten, da sechs Personen die Räumlichkeiten unbefugt besetzt hatten. Das Gebäude wurde geräumt. Die Eigentümer brachten anschließend bauliche Schutzvorrichtungen an, um weitere unerlaubte Zugänge zu verhindern.