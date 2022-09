Raiffeisenkasse Wipptal übergibt 30.000 Euro an Bäuerlichen Notstandsfonds

Es war der 5. August, als ein heftiges Unwetter in Pflersch eine gewaltige Mure ausgelöst hat. Eine riesige, zweieinhalb Meter hohe Mure (15.000 m³ Geröll) ist quer durch das Dorf St. Anton gerauscht, welches dadurch zeitweilig zur Hälfte abgeschnitten war.Mehrere Wohnhäuser wurden beschädigt, die Bewohner eines Hauses mussten evakuiert werden.Ein Moment, der bei den Menschen in Pflersch Erinnerungen und Ängste hervorrief, denn vor fast genau einem Jahr, trat der Pflerscher Bach über die Ufer und verursachte beträchtliche Sachschäden.Wie damals, hat die Raiffeisenkasse Wipptal auch jetzt schnell gehandelt und geholfen. Als Unterstützung für die Betroffenen des Unwetters wurde eine Soforthilfe von 30.000 Euro bereitgestellt. Der Betrag wurde dem „Bäuerlichen Notstandsfonds – Menschen helfen“ zur weiteren Verteilung übergeben.BNF-Vorstandsmitglied David Hofer bedankte sich bei der Scheckübergabe für die großzügige Unterstützung und lobte das Bemühen der Raiffeisenkasse Wipptal, Menschen vor Ort in Notsituation beizustehen.