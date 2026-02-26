Nach seinen Angaben wurde ein Problem mit dem Heliumfluss in einer der Raketenstufen festgestellt, weshalb die SLS-Rakete für Reparaturen zurück in die Werkshalle des Kennedy Space Center im Bundesstaat Florida gebracht werden müsse.<BR \/><BR \/>Einen Start von Artemis 2 noch im März schloss Isaacman aus. Vor der Entdeckung des Problems mit dem Heliumfluss hatte die NASA noch ein Zeitfenster ab dem 6. März für den Start genannt.<BR \/><BR \/>Die vier Astronauten mussten ihre in Vorbereitung auf den Start bereits begonnene Quarantäne abbrechen. Sie sollen die erste bemannte Mondmission seit über 50 Jahren absolvieren. Dabei sollen sie den Erdtrabanten umrunden, jedoch nicht auf ihm landen. Der Weltraumflug von Artemis 2 soll rund zehn Tage dauern.<BR \/><BR \/>Der bisher letzte bemannte Flug um den Mond datiert in den Dezember 1972 zurück. Damals waren zwei der Astronauten von Apollo 17 auch auf dem Mond gelandet.