Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte im Rahmen der Schwerpunktaktion 229 Personen und 43 Fahrzeuge an neuralgischen Punkten in der Landeshauptstadt.<h3>\r\nFestnahme nach Diebstahl in der Krankenhauskapelle<\/h3>Zu einem Vorfall kam es am Samstagvormittag in der Notaufnahme des Bozner Krankenhauses. Ein Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes beobachtete einen jungen Mann dabei, wie er Bilder aus der dortigen Kapelle stahl und flüchtete.<BR \/><BR \/>Eine umgehend herbeigerufene Polizeistreife konnte den Verdächtigen im Bereich der Aufnahmeräume aufgreifen. Als die Beamten den Mann stellen wollten, stieß dieser einen Polizisten gewaltsam zu Boden, wodurch der Beamte Prellungen erlitt.<BR \/><BR \/>Der Täter – ein 29-jähriger, bereits polizeibekannter italienischer Staatsbürger – wurde festgenommen. Ihm werden versuchter schwerer Diebstahl, Widerstand gegen die Staatsgewalt sowie Körperverletzung an einem Amtsträger zur Last gelegt. Die Justizbehörde ordnete Hausarrest an.<h3>\r\nLadendiebe im Stadtzentrum auf frischer Tat ertappt<\/h3>Auch am Sonntagnachmittag mussten die Einheiten der Streifenpolizei mehrfach eingreifen.<BR \/><BR \/>So wurden die Beamten zu einem Ladendiebstahl im Statzentrum gerufen. Vor Ort konnten zwei 27-jährige marokkanische Asylbewerber gestellt und das Diebesgut gesichert werden. Beide Männer, die bereits vorbestraft sind, wurden wegen schweren Diebstahls auf freiem Fuß angezeigt.<BR \/><BR \/>In einem Supermarkt überführten die Polizisten gemeinsam mit dem Sicherheitspersonal einen 33-jährigen italienischen Staatsbürger. In seinem Rucksack entdeckten die Beamten nicht nur das Diebesgut, sondern auch eine Zange. Gegen den Vorbestraften wurde ein Strafverfahren wegen schweren Diebstahls und des Mitführens von gefährlichen Gegenständen eingeleitet.<BR \/><BR \/>Im Zuge der nächtlichen Kontrollen im Gebiet rund um den Muster- und Obstplatz in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein 23-jähriger italienischer Staatsbürger wegen Widerstands gegen Polizeibeamte angezeigt. Zudem erwartet eine 30-jährige italienische Staatsbürgerin eine Anzeige wegen Hehlerei von Bekleidungsstücken.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus zeigten die Ordnungshüter sechs Personen – einen Italiener sowie fünf ausländische Staatsangehörige – an, weil sie gegen ein aufrechtes Aufenthaltsverbot für das Gemeindegebiet von Bozen verstoßen hatten.