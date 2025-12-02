<BR \/>Der Mann soll am Eingang der Notaufnahme des Bozner Krankenhauses aggressiv geworden sein und sowohl die Sanitäter als auch das Wachpersonal massiv bedroht haben.<BR \/><BR \/>Beim Eintreffen der Polizeistreife soll der Mann versucht haben, zu fliehen und dabei einen der Beamten geschubst haben. Nach kurzer Verfolgung gelang es den Polizisten, ihn zu überwältigen und zu fixieren.<BR \/><BR \/>Doch auch während des Transports im Dienstwagen beruhigte sich der Mann nicht: Im Streifenfahrzeug soll er wiederholt gegen Fahrzeugtüren und das hintere rechte Fenster geschlagen und so den Streifenwagen beschädigt haben.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-angriff-auf-sanitaeter-in-bozen-gewalt-gehoert-nicht-zu-unserem-beruf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Erst kürzlich ist eine Person auf drei Mitarbeiter des Weißen Kreuzes vor der Ex-Alimarket-Unterkunft losgegangen – der Präsident des Weißen Kreuz spricht im Interview über diese Problematik. <\/a><\/b><BR \/><BR \/><p class="text-space-left">\r\n<h3>\r\n34-Jähriger wurde schließlich verhaftet<\/h3>\r\n<\/p>\r\n<BR \/>In der Quästur habe der Mann sein gewalttätiges Verhalten fortgesetzt. Er sei erneut auf die Beamten losgegangen und habe dabei einen Polizisten verletzt, der später medizinisch untersucht wurde. Die erlittenen Verletzungen wurden mit einer Heilungsdauer von drei Tagen eingestuft.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der polizeilichen Erhebungen wurde der 34-jährige politische Asylbewerber ohne festen Wohnsitz verhaftet.