In der Nacht zum 27. November trafen Einsatzkräfte der Polizei in der Carduccistraße in Bozen – nach einem Hinweis an die Einsatzzentrale – einen Mann an, der gerade die Scheiben mehrerer geparkter Autos einschlug.<BR \/><BR \/>Der unter Alkoholeinfluss stehende Mann ergriff beim Anblick der Beamten die Flucht in Richtung Verdiplatz, wo die Beamten ihn schließlich stellen konnten. Dabei stellten sie fest, dass sich der Verdächtige an einer Hand verletzt hatte.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1390179_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nachdem der Betroffene – ein ausländischer Staatsangehöriger und Asylbewerber – für die üblichen polizeilichen Überprüfungen in die Quästur gebracht worden war, verlor er die Beherrschung. <BR \/><BR \/>Er leistete laut einer Mitteilung der Polizei heftigen Widerstand gegen die Ordnungshüter, wobei einer der Beamten Verletzungen erlitt, für die die behandelnden Ärzte später eine Heilungsdauer von sieben Tagen angaben.<BR \/><BR \/> Zudem wurde bei dem Mann Diebesgut sichergestellt – die Beute aus drei Pkw, deren Scheiben eingeschlagen worden waren. Der Verdächtige wurde daraufhin wegen schwerem Diebstahl, Widerstand gegen die Staatsgewalt sowie Körperverletzung festgenommen und anschließend ins Bozner Gefängnis überstellt.<BR \/><BR \/>Im Zuge der von Quästor Giuseppe Ferrari angeordneten intensiven Kontrollen zur Bekämpfung des Drogenhandels wurden zudem zwei italienische Staatsbürger sowie ein pakistanischer Staatsbürger angezeigt. <h3>\r\nHaschisch und Kokain im Auto – Drei Männer angezeigt <\/h3>\r\nPolizisten wurden auf ein in der Wangergasse abgestelltes Fahrzeug aufmerksam und unterzogen es einer Kontrolle. Im Wagen befanden sich drei Personen, die bereits aktenkundig waren. Bei der Kontrolle sollen die Pkw-Insassen nervös gewirkt haben. Das Fahrzeug war zudem auf den Namen einer weiteren amtsbekannten Person zugelassen – aus diesen Gründen nahmen die Beamten das Fahrzeug noch genauer unter die Lupe. Dabei entdeckten sie 0,79 Gramm Kokain, zwei Päckchen mit 2,28 Gramm beziehungsweise 1,26 Gramm Haschisch sowie Bargeld.<BR \/><BR \/>Am selben Tag wurden zwei Ausländer wegen Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht angezeigt. Bei der ersten Person wurden vier Gramm Kokain, 1,69 Gramm Haschisch, Medikamentenpackungen sowie ein Pfefferspray sichergestellt. Bei der zweiten Kontrolle wurde der Verdächtige mit fünf verschweißten Nylonpäckchen angetroffen, die insgesamt 2,30 Gramm Kokain enthielten. <BR \/><BR \/>Im Laufe des Abends wurde der Streifendienst wegen einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Personen nordafrikanischer Herkunft in die Altstadt gerufen. Als die Beamten eintrafen, hatten sich die Beteiligten bereits entfernt – durch die Auswertung der Aufnahmen des städtischen Videoüberwachungssystems konnten jedoch drei an dem Angriff beteiligte Personen identifiziert und angezeigt werden. <BR \/>Derzeit laufen die Ermittlungen, um die Identität weiterer am Vorfall beteiligter Personen zu klären und den genauen Hergang des Geschehens zu rekonstruieren.