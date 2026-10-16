Zudem blüht ihm eine Verwaltungsstrafe wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit.<BR \/><BR \/>Die Vorfälle ereigneten sich an einem späten Abend Ende September. Der 36-jährige Mann – ein arbeitsloser Zuwanderer – befand sich laut Ermittlern in einem offensichtlich stark alkoholisierten Zustand in dem Lokal, das an ein Hotel angeschlossen ist. Zunächst soll er dort zwei Frauen belästigt haben. Als daraufhin zwei andere Gäste – wohl Touristen – eingriffen, eskalierte die Situation in einer Schlägerei, woraufhin der Mann des Lokals verwiesen wurde.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373439_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Kurz darauf kehrte er jedoch zurück und forderte weiteren Alkohol. Weil die Geschäftsführerin dies mit Verweis auf seinen Zustand und die bevorstehende Sperrstunde verweigerte, soll der 36-Jährige völlig ausgerastet sein: Er zertrümmerte Teile der Einrichtung, warf Stühle und Tische gegen Türen sowie Fenster und bedrohte die Wirtin schließlich mit einem Stuhl, heißt es von den Carabinieri. Die Frau habe sich ins Gebäude flüchten müssen, um Schutz vor dem Angreifer zu suchen. Sie alarmierte die Behörden.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri rückten mit zwei Streifen aus, um die Lage zu beruhigen. Der Tatverdächtige selbst musste sich im Bozner Krankenhaus wegen Verletzungen aus der vorangegangenen Schlägerei behandeln lassen und erstattete seinerseits Gegenanzeige.<BR \/><BR \/>Die Ermittler der Carabinieri-Station Kaltern konnten den Vorfall inzwischen rekonstruieren und haben den Mann bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Neben dem Strafverfahren prüfen die Sicherheitsbehörden nun auch den Aufenthaltsstatus des Mannes im Staatsgebiet. Die Carabinieri lobten das rasche Handeln der Betreiberin und erinnern in diesem Zuge daran, bei Bedrohungen oder Gewalt sofort den einheitlichen Notruf 112 zu wählen.