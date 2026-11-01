<b>Herr Golser, womit beschäftigt sich ein Glockenreferent?<\/b><BR \/>Simon Golser: Als Glockenreferent bin ich zuständig für das Glockenwesen der Diözese Bozen-Brixen. Wie der Name schon erahnen lässt, fällt in meinen Zuständigkeitsbereich all das, was mit Kirchenglocken und Kirchtürmen zusammenhängt. Ein zentraler Punkt ist die Beratung der Pfarreien bei Wartungen, Sanierungen und Neubauten von Glockenanlagen und den damit einhergehenden Auswirkungen auf die Kirchenglocke. Ein neuer Glockenstuhl oder die Anschaffung eines neuen Klöppels ist genauso Teil meiner Beratung wie gewünschte Änderungen beim Glockenklang. <BR \/><BR \/><b>Wie sieht es hingegen mit Neuanschaffungen von Glocken aus?<\/b><BR \/>Golser: Auch bei einem Glockenneuguss komme ich ins Spiel. Allerdings ist das eine seltene Angelegenheit. Darüber hinaus bin ich für die Erstellung eines Südtiroler Glockeninventars zuständig. Es gibt zwar einige Listen von Glockenliebhabern sowie Gießereien, jedoch keine offizielle Inventarliste der Südtiroler Kirchenglocken. Außerdem gebe ich auch Fortbildungen und Kurse. Soeben habe ich Gebietsschulungen zum Thema Glocken für die heimischen Mesner gemacht. Von den Grundlagen einmal abgesehen, versuche ich dort, auf den besonderen Klang und die Schönheiten der Glocken einzugehen.<BR \/><BR \/><b>Weil Sie es gerade ansprechen: Was muss gegeben sein, damit wir das Geläute einer Kirchenglocke als schön empfinden?<\/b><BR \/>Golser: Es ist sicherlich subjektives Empfinden, ob eine Glocke schön oder weniger schön klingt. Interessant ist, dass das Tonspektrum von Glocken aus vielen verschiedenen Teiltönen gebildet wird. Das menschliche Gehör fasst diese Teiltöne zu einem einzigen Klang zusammen. Dieser eine Ton – auch Nominal genannt – ist der wahrgenommene Ton, der als physikalische Frequenz gar nicht messbar ist. Man hört aber auch die Teiltöne heraus, welche für die Innenharmonie der Glocke wichtig sind. Auch die Abklingdauer ist ein Kriterium für einen schönen Glockenklang. Wenn mehrere Glocken in einem Kirchturm klingen, müssen die Nominaltöne präzise aufeinander abgestimmt sein. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch eine historische Begebenheit. <BR \/><BR \/><b>Wir sind ganz Ohr!<\/b><BR \/>Golser: Bekanntermaßen hat Südtirol im Ersten Weltkrieg viele Glocken verloren, weil sie für Kriegszwecke verwendet worden sind. Sie wurden eingeschmolzen, daraus wurden dann Kanonen gefertigt. Das war damals so üblich von China bis hin zu Napoleon, der allein 100.000 Kirchenglocken einschmelzen lassen hat. Für die Glocken in unserer Diözese hat der Kaiser verfügt, dass jede Pfarrei eine Glocke behalten darf. Allerdings war das meistens die kleine Sterbeglocke. Brixen hingegen durfte die große Glocke behalten, weil der ehemalige Bischof den Kaiser gut kannte. Und dann wurden eben auch einige Glocken wegen ihres besonders schönen Klanges vor dem Einschmelzen verschont. Das hat der Kaiser höchstpersönlich bestimmt. Aus diesem Grund gibt es in Südtirol noch 24 historische Glocken mit einem Gewicht von mehr als zwei Tonnen. Und dazu auch noch viele weitere kleine. <BR \/><BR \/><b>Woher stammen dann die allermeisten Kirchenglocken im Lande?<\/b><BR \/>Golser: In den 1920er-Jahren hat der italienische Staat dafür gesorgt, dass die Pfarreien wieder ihre Glocken zurückbekamen. Gegossen wurden sie von italienischen Gießereien, finanziert durch Reparationszahlungen aus Österreich. Somit ist der Großteil der Glocken in den heimischen Kirchtürmen zwischen 1922 und 1928 datiert. <BR \/><BR \/><b>Welche Besonderheiten hat das Kirchenglockenspektrum sonst noch zu bieten?<\/b><BR \/>Golser: Die älteste Südtiroler Kirchenglocke befindet sich in St. Ulrich, sie ist etwa um 1300 gegossen worden. Die größte bzw. schwerste Kirchenglocke ist mit sechs Tonnen in Lana zu finden, während die schwerste Glocke überhaupt mit 18,1 Tonnen, die Concordia, auf dem Kronplatz fixiert ist. Das Geläut mit den meisten Glocken hat die Kirche in Obermais mit elf Glocken. <BR \/><BR \/><b>Hin und wieder beklagen sich Leute über zu lautes oder zu häufiges Glockenläuten. Können Sie diese Kritik nachvollziehen?<\/b><BR \/>Golser: Sicherlich ist das ein Thema, vor allem in den größeren Städten. Soweit ich das überblicke, hält sich bei uns die Kritik in Grenzen, weil wir doch noch ein sehr traditionsbewusstes Land sind. Grundsätzlich gibt es immer mehr Lärmquellen wie etwa Straßenverkehr, Geschäftstreiben oder Baulärm und so wird eben jedes Glockenläuten als zusätzlicher Störfaktor empfunden. Deshalb gilt es, auf den Schall der Glocke zu achten. Dazu können schalllenkende Bretter im Kirchturm oder die richtige Einstellung des Glockenklöppels beitragen. Auch das gehört zu meinen Aufgaben. Wenn man aber ein wenig in der Zeit zurückgeht, dann war früher die Glocke das Kommunikationsmedium schlechthin. <BR \/><BR \/><b>Inwiefern?<\/b><BR \/>Golser: Früher, also noch vor Zeitung, Uhr und Handy, da hat die Glocke den Tag und die Zeit geordnet. Beim Läuten hat man gewusst: Jetzt ist Zeit zum Mittagessen oder zum Beten. Nach und nach sind die Funktionen der Glocke aber in Vergessenheit geraten und damit auch das Verständnis dafür verblasst. Wer aber die Glockensprache dekodieren kann, hat einen völlig anderen Bezug dazu.<BR \/><BR \/><b>Zu welchen Anlässen werden Glocken heute noch geläutet?<\/b><BR \/>Golser: Grundsätzlich wird zwischen liturgischem und nicht liturgischem Läuten unterschieden. Wir kennen das „Zommläuten“, das „ Wandlungsläuten und das Betläuten, das auch als Angelusläuten bekannt ist. Geläutet wird natürlich auch bei den größeren liturgischen Feiern wie Taufe, Hochzeit oder beim Tod eines Gemeindemitglieds. Letzteres ist als das Schiedumläuten bekannt, wobei der mittelhochdeutsche Begriff Schiedum für Abschiednehmen steht. In die Kategorie der nicht liturgischen Anlässe fallen beispielsweise der Stundenschlag, der Viertelstundenschlag oder das Wetterläuten hinein. <BR \/><BR \/><b>Auch beim Glockenläuten dürfte die Technik nicht stehen geblieben sein, oder?<\/b><BR \/>Golser: In der Tat ist auch hier vieles automatisiert worden. Man kann das Läuten per App steuern, durch SMS funktioniert es ja schon seit längerer Zeit. Bei manchen Systemen kann man zwischen elektronischer Betätigung oder Handläuten wählen. <BR \/><BR \/><b>Woher kommt Ihr persönliches Interesse für Glocken?<\/b><BR \/>Golser: Als ich auf Instagram ein Reel mit einem Glockensachverständigen gesehen habe, dachte auch ich mir: Was es nicht alles gibt! Mein zweiter Gedanke war, ob es in Südtirol einen Glockenreferenten gibt. So habe ich mich eben beim Verband für Kirchenmusik erkundigt und habe dort gleich offene Türen eingerannt. Ich habe folglich die entsprechende Ausbildung in Deutschland im Auftrag der Diözese gemacht. <BR \/><BR \/><b>Und nun warten sämtliche Glocken im Land auf ein Kennenlernen. Eine inspirierende Aufgabe, oder?<\/b><BR \/>Golser: Absolut, ich freue mich sehr darauf. Man geht in die Kirchen hinein und hinauf in die Kirchtürme. Dort hat man in aller Regel einen schönen Rundumblick aufs jeweilige Dorf. Zugleich lernt man viele Leute, örtliche Traditionen und schöne Glocken kennen. Allerdings ist es auch eine langfristige Aufgabe, es wird wohl einige Zeit dauern, bis das umfassende Südtiroler Glockeninventar erstellt ist.