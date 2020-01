Rasche Hilfe, Notaufnahme entlastet

Genugtuung mit dem Pilotprojekt „Hausarzt in der Bozner Notaufnahme“: Rund 700 Patienten wurden zwischen dem 18. Dezember 2019 und dem 17. Jänner vom dort integrierten Hausarzt versorgt – Wartezeit zwischen Eingang in die Notaufnahme und Entlassung eine Stunde und 10 Minuten. Das berichten die „Dolomiten“ am Montag.