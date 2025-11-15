Es ist bereits die zweite Ausschreibung: Schon seit Sommer sucht die Polizei für ihre Mitarbeiter passende Unterkünfte. Das Regierungskommissariat Bozen hat jetzt ein weiteres Ausschreibungsverfahren über die Agentur für öffentliche Aufträge (ACP) veröffentlicht.<h3>\r\n230 Zimmer benötigt – Für insgesamt 34 Tage<\/h3>Im Rahmen der Spiele werden in Rasen-Antholz die Biathlon-Wettbewerbe ausgetragen. Für die dort eingesetzten Sicherheitskräfte sollen zwischen <b>21. Januar und 24. Februar 2026<\/b> insgesamt <b>230 Zimmer<\/b> bereitgestellt werden. Die Unterkünfte sollen in einem Umkreis von etwa 30 Kilometern um Rasen-Antholz liegen, um den operativen Anforderungen gerecht zu werden.<BR \/><BR \/>Interessierte Betreiber können ihre Angebote ausschließlich über die Plattform <a href="https:\/\/www.bandi-altoadige.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.bandi-altoadige.it <\/a>einreichen. Bewertet wird nicht nur der Preis, sondern vor allem die Qualität der Angebote – unter anderem Nähe zum Veranstaltungsort, Zimmerkategorie, Gastronomie, Parkmöglichkeiten und vorhandene Qualitätszertifikate fließen in die Entscheidung ein.<BR \/><BR \/>Angebots<BR \/><BR \/>Die Angebotsfrist läuft vom <b>17. November bis zum 5. Dezember 2025<\/b>, 10:00 Uhr. Der Auftrag bietet Hoteliers die Gelegenheit, ihre Häuser bei einem internationalen Sportevent zu präsentieren und mit öffentlichen Auftraggebern zusammenzuarbeiten.<BR \/><BR \/>Präfekt und Regierungskommissar Vito Cusumano unterstreicht in diesem Zusammenhang die zentrale Rolle der Sicherheitskräfte bei Großveranstaltungen – und betont, wie wichtig es sei, diese möglichst nahe am Austragungsort unterzubringen.