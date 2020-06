Raser auf der MeBo: 4 Führerscheine entzogen

Unter den 4 Temposündern, die den Beamten in die Radarfalle gerast sind, waren auch 2 Führerscheinneulinge, die nun mit einem doppelten Punkteabzug rechnen müssen.In allen 4 Fällen wurde das Tempolimit von 90 Kilometern pro Stunde auf der MeBo um mindestens 40 Kilometer pro Stunde überschritten. Bei einem Autolenker zeigte die Radarmessung sogar 155 Kilometer pro Stunde an.Die Straßenpolizei will weiterhin verstärkte Kontrollen auf der Strecke ansetzen, um so dem Fahren mit erhöhter Geschwindigkeit entgegenzuwirken und für mehr Sicherheit auf der Straße zu sorgen.

