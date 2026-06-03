Im Zuge der Kontrollen wurden zahlreiche Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt, insbesondere bei Sportwagenfahrern. Zu den dokumentierten Übertretungen zählten Überholmanöver in Kurven, Überholen im Bereich von Kreuzungen sowie die Benutzung des Mobiltelefons ohne Freisprecheinrichtung während der Fahrt. Fünf ausländischen Fahrzeuglenkern wurde der Führerschein gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen vorläufig entzogen.<BR \/><BR \/>„Ziel der Kontrollen ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und gefährliches Fahrverhalten konsequent zu unterbinden“, betont die Ortspolizei. „Die Maßnahmen dienen dem Schutz der einheimischen Bevölkerung, der Gäste sowie aller Verkehrsteilnehmer auf den Straßen der Dolomitenpässe.“<h3>\r\nKontrollen gehen weiter<\/h3>Die Ergebnisse der Kontrollen der vergangenen Woche unterstreichen einmal mehr die Bedeutung einer konsequenten Verkehrsüberwachung in einer der meistbesuchten Tourismusregionen Südtirols, insbesondere während der Sommersaison. Die Kontrollen werden auch in den kommenden Wochen fortgesetzt.