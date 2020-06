Raser unter Alkoholeinfluss: Straßenpolizei teilt Strafen aus

3 Personen mussten ihre Fahrerlaubnis abgeben, nachdem der Alkoholtest positiv ausgefallen war. Ihnen drohen nun strafrechtliche Konsequenzen sowie der Führerscheinentzug für bis zu 12 Monate.Bei einem der Alkolenker handelt es sich um einen Führerscheinneuling, der auf der MeBo in der 90er-Zone mit 152 Kilometern pro Stunde geblitzt worden war.Ebenfalls angehalten wurde eine weitere Person, deren Geschwindigkeit mit 145 Kilometern pro Stunde gemessen wurde. Neben dem Verstoß gegen die Begrenzung wurde hierbei auch festgestellt, dass die Fahrerlaubnis bereits temporär entzogen worden war.Vor allem die Motorradfahrer hatte die Straßenpolizei am Samstag auf der Mendelpassstraße im Visier. Auch hier wurden 5 Personen aus dem Verkehr gezogen, die ebenfalls zu schnell unterwegs gewesen waren oder die Beschilderung nicht beachtet hatten.Aufgrund des wieder erstarkenden Verkehrs kündigt die Straßenpolizei für die kommenden Wochen verstärkte Kontrollen an.

stol