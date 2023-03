Es war bereits am Montagvormittag, als das Unglück geschah. Aus noch ungeklärter Ursache kam die 16-jährige Skifahrerin aus der Tschechei zu Sturz und hat sich dabei ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zugezogen.Die herbeigerufenen Einsatzkräfte des Rettungshubschraubers Aiut Alpin intubierten die Schwerverletzte vor Ort und brachten sie anschließend ins Krankenhaus von Bozen.Die 16-Jährige war in Südtirol auf Urlaub und wollte den Tag auf den Skipisten in Ratschings verbringen.