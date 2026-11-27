Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr, kurz vor der Einfahrt der Sportzone. Aus bisher unbekannter Ursache war der Pkw von der Straße abgekommen, gegen eine Mauer gekracht und schließlich auf dem Dach liegen geblieben. <BR \/><BR \/>Wie schwer die Fahrzeuglenkerin verletzt wurde, ist nicht klar. Allerdings war sie stets ansprechbar und dürfte ersten Informationen zufolge keine schweren Verletzungen erlitten haben. Sie wurde vom Weißen Kreuz und vom Notarzt versorgt.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Ratschings, das Weiße Kreuz, der Notarzt sowie die Carabinieri.