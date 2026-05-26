Der Unfall passierte kurz nach 19 Uhr oberhalb von Mareit in der Gemeinde Ratschings. Auf Höhe des Hotels Pulvererhof stießen zwei Autos in einer Kurve seitlich zusammen.<BR \/><BR \/>Zwei einheimische Frauen wurden dabei verletzt – laut ersten Informationen erlitt eine der Beiden mittelschwere Verletzungen, die zweite wurde leicht verletzt. Beide wurden vom Weißen Kreuz erstversorgt und zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus Sterzing gebracht.<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Ratschings sicherte die Unfallstelle und kümmerte sich um die Aufräumarbeiten. Die beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während des Einsatzes war die Straße zeitweise gesperrt.<BR \/><BR \/>Neben dem Weißen Kreuz und der FFW Ratschings standen auch die Carabinieri im Einsatz.