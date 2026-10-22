Am gestrigen Mittwochabend um 22.55 Uhr wurde Alarm geschlagen: Ein Ferien-Chalet in Hauern in Innerratschings stand in Vollbrand.<BR \/><BR \/>Da die Gefahr bestand, dass die Flammen auf die umliegenden Chalets übergreifen könnten, wurde die Alarmstufe zunächst auf Stufe 2 und anschließend auf Stufe 3 – Großbrand – erhöht.<BR \/><BR \/><i><b>Sehen Sie hier das Ausmaß des Großbrandes:<\/b><\/i><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76843779_gallery" \/><BR \/><BR \/>Die Bewohner konnten das brennende Chalet selbstständig verlassen. Das Gebäude brannte vollständig aus. Da auch die umliegenden Chalets gefährdet waren, wurden insgesamt 16 Personen evakuiert. Verletzt wurde niemand.<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot an, um eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Feuerwehren von Innerratschings, Ratschings und Mareit sowie der Feuerwehrbezirk Sterzing. Auch die Carabinieri und der Rettungsdienst waren vor Ort.<BR \/><BR \/>Die Brandursache wird ermittelt.