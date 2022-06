Mareit: Kerschbaumbach tritt erneut über die Ufer – Nebenstraße gesperrt

Foto: © FFW Ratschings

Der Kerschbaumbach in Mareit im Ridnauntal war bereits in der Nacht auf Montag über die Ufer getreten. Hier sehen Sie wie der Bach am Montag gewütet hat. Eine Nebenstraße wurde dabei verlegt und angrenzende Felder überflutet.„Der Bach ist an der gleichen Stelle in der Nacht auf Dienstag über die Ufer getreten. Nur etwas weiter oben, da der untere Teil zugeschüttet ist“, sagt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Ratschings Christoph Siller zu STOL.Es handle sich aber zum Glück nicht um die Hauptstraße, sondern um eine Nebenstraße, die zu einigen Höfen führt, so der Kommandant.Die Feuerwehr ist bereits mit einem Bagger im Einsatz, ein zweiter wurde angefordert, um die Straße so schnell wie möglich zu räumen.„Es könnte aber noch ein längerer Einsatz werden, wenn es weiter regnet. Der Bach ist noch nicht zurückgegangen“, sagt Siller.