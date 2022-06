Ratschings: 82-Jähriger nur mehr tot aufgefunden

Foto: © BRD Ridnaun/Ratschings

Der 82-Jährige war am Donnerstagfrüh zu einer Bergwanderung aufgebrochen. Als er auch am Abend noch nicht zurückkehrte, wurde Alarm geschlagen.Um 22 Uhr begann eine große Suchaktion: Die Bergrettung Ridnaun/Ratschings und die Freiwillige Feuerwehr Innerratschings begannen großflächig nach dem Vermissten zu suchen.Um 4 Uhr Früh wurde die Suche ergebnislos abgebrochen.Am Freitagmorgen wurden zusätzlich die Bergrettungsdienste von Sterzing und St. Leonhard, die Finanzwache Sterzing, der Aiut Alpin und die Carabinieri von Ratschings zur Unterstützung angefordert.Um 9 Uhr dann die traurige Gewissheit: Die Person ist beim Abstieg in der Nähe der Kaserlichtalm auf rund 1500 Meter abgestürzt. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen.Im Einsatz standen die Bergrettungsdienste Ridnaun/Ratschings, Sterzing und St. Leonhard, die Finanzwache Sterzing, der Aiut Alpin und die Carabinieri von Ratschings.