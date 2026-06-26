„Wir haben mehrere Meldungen über Ratten im Bereich des Obstmarktes erhalten, die zum Teil durch Fotos und Videos dokumentiert wurden“, erklärte der zuständige Umweltstadtrat Marco Caruso auf Anfrage. Warum dieses Problem jetzt in der Altstadt aufgetaucht sei, sei unklar.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1328325_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> „Die Gemeinde hat dann eine außerordentliche Aktion zur Rattenbekämpfung am Obstmarkt angeordnet. Die Hygienekontrollen an den Marktständen wurden intensiviert, auch um sicherzustellen, dass die Betreiber in den Verkaufsständen nachts keine Lebensmittel lagern, die Ratten anlocken. Diese Kontrollen hat die Gemeinde täglich durchgeführt.“ <BR \/><BR \/>Gleichzeitig habe die Gemeinde eine Spezialfirma mit der Lösung des Problems für den Bereich der öffentlichen Flächen am Obstmarkt beauftragt. Für die Hygiene in privaten Gebäuden und Lagerräumen seien die Eigentümer selbst zuständig und verantwortlich.<BR \/><BR \/>„Die außerordentliche Aktion zur Rattenbekämpfung der Gemeinde hat am 26. Mai begonnen“, erklärte Renato Spazzini, Direktor des Gemeindeamtes für den Schutz der Umwelt und des Territoriums, gegenüber Stol. Dabei seien Giftköder ausgelegt worden. „Rattenkadaver wurden nicht gefunden, da sich die Tiere, wie uns die Experten erklärt haben, vor ihrem Verenden zurückziehen“, so Spazzini.<BR \/><BR \/>Die Aktion sei noch nicht abgeschlossen, neige sich aber dem Ende zu, denn die Zahl der Tiere sei stark zurückgegangen. Zuletzt seien keine Hinweise mehr auf Ratten eingegangen. In anderen Teilen der Altstadt gebe es keine Probleme mit Ratten. Warum das Rattenproblem in den vergangenen Monaten am Obstmarkt aufgetreten sei, wisse er nicht.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1328328_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Beschwerden von Leuten, die Ratten gesichtet haben, sind beim Stadtviertelrat vor allem im April und im Mai immer wieder eingegangen“, erklärte Marco Manfrini, Präsident des Stadtviertelrats Altstadt, Bozner Boden und Rentsch gegenüber Südtirol Online. <BR \/><BR \/>„Stadtrat Caruso, das Gemeindeamt und die SEAB haben dann reagiert und umgehend eingegriffen. In den vergangenen beiden Wochen gab es keine Klagen mehr. Das Problem dürfte also gelöst sein“, sagte Manfrini. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1328331_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Barbara Zisser, HGV-Ortsobfrau in Bozen, bestätigte, dass das Ratten-Problem vor Ort besteht. „Spätabends, wenn nicht mehr viele Leute unterwegs sind, sieht man am Obstmarkt ab und an eine Ratte herumhuschen. Wir sind sehr dankbar und froh, dass sich die Gemeinde darum kümmert und es gibt erste Fortschritte. Was die HGV-Betriebe betrifft, haben sie den Müll im Gebäude oder dahinter und nicht am Obstmarkt. Teilweise stellen sie selbst Fallen auf. Deshalb sind vom Rattenproblem eher die Verkaufsstände betroffen“, so Zisser.