Am gestrigen Nachmittag ist die Staatspolizei in Bozen wegen eines gemeldeten Angriffs auf eine Frau zur Rombrücke gerufen worden. Die Einsatzzentrale der Quästur entsandte daraufhin Einheiten des Streifendienstes zum Ort des Geschehens.<BR \/><BR \/>Nach Angaben der Polizei stellten die Beamten dort fest, dass eine 35-jährige Frau eine junge Frau geschlagen und ihr die Tasche entrissen haben soll. In der Tasche befanden sich persönliche Gegenstände sowie eine kleine Geldsumme.<BR \/><BR \/>Die Beamten schritten ein und unterbanden den Vorfall. Die mutmaßliche Täterin wurde anschließend zur Quästur gebracht.<BR \/><BR \/>Bei der Frau handelt es sich laut Polizei um eine italienische Staatsbürgerin, die bereits wegen ähnlicher Vorfälle bekannt und mehrfach vorbestraft ist. Zudem lag gegen sie bereits ein verpflichtendes Aufenthaltsverbot für die Landeshauptstadt Bozen vor.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde die 35-Jährige wegen des Verdachts auf Raub festgenommen. Sie wurde bis zur Durchführung des Schnellverfahrens in den Arrestzellen der Quästur untergebracht.<BR \/><BR \/>Das sichergestellte Diebesgut wurde der betroffenen Frau anschließend zurückgegeben.