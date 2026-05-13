Im Zuge der Kontrollen anlässlich der deutschsprachigen Feiertage kam es am Dienstag zur Verhaftung eines gesuchten Straftäters. Die Beamten der Polizeistation Brenner waren auf einen Mann aufmerksam geworden, der auf den Bahnsteigen des Bahnhofs umherirrte.<BR \/><BR \/>Der 20-jährige marokkanische Staatsbürger aus Verona wollte mutmaßlich nach Deutschland reisen. Da er keine gültigen Ausweispapiere bei sich hatte, wurde er angehalten und zur Polizeiwache gebracht.<BR \/><BR \/>Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Rom vorlag. Er muss eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verbüßen – unter anderem wegen Raub, schwerer Körperverletzung und Diebstahl.<BR \/><BR \/>Nach dem 20-Jährigen war seit 2023 gefahndet worden. Er wurde nach seiner Verhaftung in das Gefängnis Bozen gebracht.