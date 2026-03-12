Beamte der Spezialeinheit „Catturandi“ der Quästur suchten die Frau an ihrem Wohnort im Stadtviertel Don Bosco auf, nachdem die Staatsanwaltschaft Bozen einen offiziellen Haftbefehl erlassen hatte.<BR \/><BR \/>Der Festnahme liegt eine rechtskräftige Verurteilung durch das Landesgericht Bozen zugrunde. Die Frau wurde für schwere Straftaten gegen das Eigentum zur Verantwortung gezogen, die sie im Jahr 2024 in der Landeshauptstadt begangen hatte. Konkret handelt es sich um schweren Raub sowie Erpressung.<BR \/><BR \/>Die Verurteilte muss nun eine Haftstrafe von insgesamt über zwei Jahren absitzen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in der Quästur wurde die 50-Jährige in das Gefängnis von Trient überstellt, wo sie ihre Strafe antreten wird.