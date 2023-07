Raubtier-Suche in Berlin: Spur stammt von Pflanzenfresser

Das Ergebnis einer Haarprobe werde am Montagnachmittag erwartet, sagte die Landkreis-Sprecherin. Da bei dem gefundenen Haar die Haarwurzel fehle, werde es am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Leipzig mit einem Löwenpaar verglichen. Die Suche nach einem vermeintlichen Raubtier machte seit vergangenem Donnerstag über Deutschland hinaus Schlagzeilen. Die Behörden sahen am Freitag keine akute Gefahr mehr und gingen aufgrund der Bewertung von Experten nicht mehr davon aus, dass es in der Region eine Löwin unterwegs ist. Suchaktionen – auch mit Hubschrauber und Drohnen – hatten zudem keinerlei Hinweise auf eine frei laufende Raubkatze gebracht.Der Einsatz der Polizei und der Gemeinde Kleinmachnow hatte am Donnerstag aufgrund eines Handyvideos eines Zeugen begonnen. Nach einer ersten Einschätzung war die Polizei davon ausgegangen, dass wahrscheinlich eine Löwin im Wald frei herumläuft. Die Bevölkerung sollte Aktivitäten im Freien einschränken.