„Heute Morgen kam es bei der Öffnung des Louvre-Museums zu einem Raubüberfall“, erklärte Kulturministerin Rachida Dati am Sonntag im Onlinedienst X. <BR \/><BR \/>Es sei niemand verletzt worden. Nähere Details zum Tathergang oder was genau gestohlen wurde, nannte sie zunächst nicht.<BR \/><BR \/>Nach Angaben des Museums bleibt der Louvre „aus außergewöhnlichen Gründen“ für den Tag geschlossen. „Die Ermittlungen laufen“, teilte Dati weiter mit. <BR \/><BR \/>Ein oder mehrere Täter seien in das Museum eingedrungen, hieß es aus dem Umfeld der Ministerin gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Der Louvre zählt zu den berühmtesten Attraktionen der französischen Hauptstadt.