Gegen Vormittag stürmten Unbekannte das Juweliergeschäft „Cacciari e Salvati“ im Zentrum von Cortina d'Ampezzo. Wie das Onlineportal der Tageszeitung Alto Adige berichtet, handelten die Täter äußerst schnell und zielgerichtet.<BR \/><BR \/>Nach ersten Rekonstruktionen drangen zwei Männer in das Geschäft ein, während ein dritter Komplize im Fluchtwagen vor dem Gebäude wartete. <BR \/><BR \/>Dieses Fluchtfahrzeug fanden die Ermittler wenig später rund einen Kilometer außerhalb des Ortskerns. Erste Überprüfungen ergaben, dass das Auto als gestohlen gemeldet war.<BR \/><BR \/>Besonders brisant: Die mutmaßlichen Räuber agierten laut ersten Informationen mit unbedecktem Gesicht. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass es sich bei den Männern nicht um italienische Staatsbürger handelt. <BR \/><BR \/>Die Polizei vermutet Profis hinter der Tat, die das Objekt und die Fluchtroute im Vorfeld genauestens ausgekundschaftet haben dürften.<h3>\r\nErmittler suchen nach Verdächtigen<\/h3>Aktuell suchen die Ermittler im Veneto auf Hochtouren nach den mutmaßlichen Tätern. Obwohl es bislang noch keine Hinweise auf eine Flucht in Richtung Südtirol gibt, wurde die Alarmbereitschaft auch an der Grenze zu Südtirol erhöht. Die Einsatzkräfte halten verstärkt Ausschau nach verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.