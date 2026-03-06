Die Feuerwehren von St. Jakob\/Grutzen und Leifers wurden um kurz vor 9 Uhr zu einem Brandeinsatz in St. Jakob alarmiert. Nur kurze Zeit später wurde der Einsatz auf einen Großbrand hochgestuft.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1284858_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach ersten Informationen steht ein landwirtschaftlicher Betrieb in Flammen. Neben den Freiwilligen Wehren ist auch die Berufsfeuerwehr Bozen im Einsatz.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1284870_image" \/><\/div>\r\n