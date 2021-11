Rauchentwicklung im BBT – Arbeiter retten sich aus Tunnel – Einsatz läuft

Die ersten Informationen betrafen einige Arbeiter, die im Tunnel in der Nähe der Tunnelbohrmaschine TBM eingeschlossen waren. Den Arbeitern gelang es glücklicherweise, sich selbst zu retten, in der Nähe der Tunnelbohrmaschinen entwickelte sich aber Rauch.Die Berufsfeuerwehr, unterstützt von den zahlreichen Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung, drang mit Hilfe von Langzeitatmern BG4, die eine Reichweite von bis zu 4 Stunden haben, in den Tunnel ein. Die Zone wurde mit Hilfe von einem speziellen Rettungszug erreicht.Die Tunnelbohrmaschine befand sich auf der Höhe von Kilometer 40 des Bohrlochs, etwa 12 Kilometer vom Zugang von Mauls entfernt. Die Mannschaft brauchte etwa 45 Minuten, um das Einsatzobjekt zu erreichen und die Lage zu beurteilen.Die freiwillige Feuerwehr von Mauls und Trens sind vor Ort, ebenso wie einige Einheiten des Weißen Kreuzes.

stol