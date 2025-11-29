<BR \/> Auf einem abgestellten Lkw war eine darauf aufgeladene Kabine samt umliegendem Schrott in Brand geraten, berichtet die Berufsfeuerwehr. Über der Industriezone war eine markante Rauchsäule deutlich sichtbar.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1244055_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\nKabine und Material in Vollbrand<\/h3>\r\nBeim Eintreffen standen die Kabine sowie das umliegende Material bereits in Vollbrand. Die Mannschaft der Berufsfeuerwehr Bozen leitete sofort Löschmaßnahmen ein und konnte den Brand innerhalb von 20 Minuten unter Kontrolle bringen. Während des Einsatzes kam es zu einer Explosion eines am Brand beteiligten Druckbehälters. Weitere Gefahrenquellen wurden während der laufenden Maßnahmen überprüft und gesichert.<BR \/><h3>\r\nHinweise auf Schlafplatz – Niemand verletzt <\/h3>\r\nIn der ausgebrannten Kabine fanden die Einsatzkräfte Hinweise auf einen provisorischen Schlafplatz, der vermutlich von einer obdachlosen Person genutzt wurde. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich jedoch niemand darin. Es wurden keine Personen verletzt. Die Lkw-Kabine, der geladene Schrott sowie Teile der Bodenfläche wurden stark beschädigt.