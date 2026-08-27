Im Waldgebiet zwischen dem Virgl und der Kohlererstraße wurde von der Stadt aus eine aufsteigende Rauchsäule gesichtet, welche sich später als Folge eines Bodenflächenbrandes im Waldgebiet entlang des ehemaligen Schulsteiges entpuppte. <BR \/><BR \/>Da sich der Brandherd in unwegsamen Gelände befand, konnte die Brandstelle von den Einsatzkräften nur zu Fuß vom Virgl sowie von der Kohlererstraße ausgehend erreicht werden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1352169_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Mit Hilfe mehrerer Löschrucksäcke wurden die Glutnester auf einer Fläche von ca. 30m² gezielt abgelöscht. Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz, an welchem sich neben der Feuerwehr auch Mitarbeiter des Fortinspektorates Bozen 1 sowie der Forststation Bozen beteiligten, abgeschlossen werden. Der Schaden an der Vegetation dürfte sich in Grenzen halten.