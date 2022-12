Raumkapsel Orion kehrt nach Mondmission zur Erde zurück

Nach monatelangen Verschiebungen hatte die NASA am 16. November mit ihrer neuen Riesenrakete SLS die Mission Artemis 1 gestartet. Zweck der Mission ist es, zu überprüfen, ob die Kapsel für künftige Besatzungen sicher ist. Rund 10 Tage nach ihrem Start hat die „Orion“-Kapsel der NASA-Mondmission „Artemis 1“ einen Entfernungsrekord aufgestellt. Mit einer Entfernung von mehr als 249.000 Meilen (über 400.000 Kilometer) von der Erde sei dies die bisher längste Distanz für ein für Menschen gemachtes Raumschiff. Die unbemannte Raumkapsel „Orion“ ist auf dem Rückflug zur Erde. Bei ihrer Mission kam sie dem Mond so nah, wie kein anderes für Menschen gebautes Raumfahrzeug seit 50 Jahren.Die Folgemission Artemis 2 soll dann Astronauten in eine Mond-Umlaufbahn bringen. Mit Artemis 3 soll dann frühestens 2025 eine erneute Mondlandung glücken. Ziel des Artemis-Programms ist es, eine dauerhafte Präsenz auf dem Mond aufzubauen - um damit eine Weiterreise zum Mars vorzubereiten.