Raumschiff „Starliner“ zu erstem ISS-Testflug gestartet

Bei ihrem ersten derartigen Härtetest waren allerdings keine Menschen an Bord.

Künftig will Boeing mit dem „Starliner“ im Auftrag der US-Weltraumbehörde NASA aber amerikanische Astronauten zur Internationalen Raumstation (ISS) bringen.





Am Samstag soll das Raumschiff erstmals am Außenposten der Menschheit in etwa 400 Kilometer über der Erdoberfläche andocken. Danach wird seine Rückkehr für den 28. Dezember erwartet, wo die Kapsel am frühen Morgen (Ortszeit), gebremst von riesigen Fallschirmen, auf US-Gebiet landen soll.Wenn alles nach Plan verläuft, wird das Raumschiff wohl 2021 das erste Mal Menschen zur ISS bringen. Damit wäre die NASA auf diesem Gebiet dann nicht mehr von russischen Raumfähren abhängig. Die US-Behörde hatte ihr Space Shuttle Programm 2011 eingestellt.

apa/dpa