Raumsonde JUICE soll Jupiter und seine Eismonde erforschen

Viele Fragen zu klären

Direkter Nachweis von Leben nicht möglich

Für die erste Erkundungstour der ESA ins äußere Sonnensystem wird die 5,2 Tonnen schwere (Startgewicht) Sonde JUICE (Jupiter Icy moons Explorer) zunächst 8 Jahre unterwegs sein. Dabei wird sie einmal um die Venus und 3 Mal um die Erde fliegen, um Schwung für die lange Reise zu holen. Geplante Ankunft an dem mit einem Äquatordurchmesser von rund 143.000 Kilometern größten Planeten des Sonnensystems ist im Juli 2031.Dann wird die Sonde in mehr als 3 Jahren 35 Vorbeiflüge an Europa, Kallisto und Ganymed absolvieren. Anschließend wird die gewaltige Schwerkraft des Jupiters genutzt, um das Raumschiff in eine Umlaufbahn um Ganymed zu steuern.Bis September 2035 wird JUICE diesen größten Mond des Sonnensystems umkreisen - als erste Sonde, die jemals in den Orbit um einen anderen Mond als den Erdmond einschwenkt. Am Ende der Mission soll sie dann kontrolliert zum Absturz auf Ganymed gebracht werden.JUICE wird das Jupitersystem als Musterbeispiel für Gasriesen im Universum untersuchen. Dafür nimmt die Sonde die komplexe Umgebung des Planeten mit seinen mehr als 90 Monden unter die Lupe. Um zu verstehen, wie ein typischer Gasriese entstanden ist, wie er funktioniert und seine Monde geformt hat bzw. diese ihn formen, werden die turbulente Atmosphäre des Jupiters, sein starkes Magnetfeld sowie seine Staubringe und kleineren Monde analysiert.Für die Wissenschafter gibt es viele Fragen zu klären: Warum schrumpft der Große Rote Fleck des Planeten und welche chemischen Prozesse finden in seinem Inneren statt? Wie beeinflusst sein gewaltiges Magnetfeld die Bedingungen auf den Eismonden? Wie sieht die vulkanische Aktivität auf dem Jupiter-Mond Io aus?Im Mittelpunkt des Interesses stehen aber die 3 Eismonde, insbesondere der riesige Ganymed, den die ESA als „primäres Ziel“ bezeichnet. Man geht davon aus, dass Ganymed, Kallisto und Europa unter ihren Eiskrusten Ozeane aus flüssigem Wasser beherbergen. Das wäre eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass es dort Leben geben könnte oder einmal gegeben hat.Ein direkter Nachweis von Leben wird bei der 1,6 Mrd. Euro teuren Mission nicht möglich sein. Sie soll vielmehr herausfinden, ob es dort Orte geben könnte, an denen es Bedingungen wie Wasser, biologisch wichtige Elemente, Energie und Stabilität gibt, die Leben ermöglichen könnten.Angela Dietz vom Kontrollzentrum der ESA in Darmstadt sah dafür kürzlich bei der Präsentation der Mission bei Europa „die größte Wahrscheinlichkeit“, weil dieser Mond näher am Jupiter ist und damit mehr Wärme und Energie besitzt. Europa ist mit einem Durchmesser von rund 3100 Kilometern der kleinste der 4 großen Jupitermonde, die auch „Galileische Monde“ genannt werden, und nur etwas kleiner als der Erdmond (3500 Kilometer).JUICE wird - wegen der starken Strahlung um diesen nahe beim Jupiter gelegenen Mond - nur 2 Mal an Europa vorbeifliegen und sich dabei seiner zerfurchten Eisoberfläche, aus der Wasserdampf über Geysire ins All entweicht, auf 400 Kilometer annähern. Die Raumsonde wird dabei nach Biosignaturen und Wassereinlagerungen suchen und seine Oberfläche, seinen Untergrund und seine Geologie untersuchen.