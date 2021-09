„Rave-Party“ in Welschnofen: Mehrere Personen angezeigt

Die Carabinieri von Bozen und St. Ulrich haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf einem privaten Grundstück im Naturpark Schlern-Rosengarten eine illegale Party beendet.Zwar hatten die Organisatoren alles darangesetzt, die Party geheim zu halten: So wurden die über die App „Telegram“ Geladenen gebeten, niemandem von der Party zu erzählen, sich warm anzuziehen und die Fahrzeuge so verteilt zu parken, dass sie keinen Verdacht erregen.Trotzdem erfuhren die Carabinieri von der Veranstaltung und organisierten einen großangelegten Einsatz, um die Party zu sprengen.Beim Eintreffen der Ordnungshüter zählten sie rund 150 Jugendliche, die dicht aufeinander gedrängt und ohne Mundschutz feierten, tranken und auch Drogen konsumierten.Die 3 Organisatoren der Party wurden wegen der Nicht-Einhaltung der Covid-19-Maßnahmen angezeigt, außerdem wegen Ruhestörung im Naturschutzgebiet, da laute Musik die Tiere stören kann.Ein offensichtlich betrunkener Jugendlicher wurde angezeigt, nachdem er beim Fluchtversuch mehrere Carabinieri geschubst hatte, ein weiterer, weil er Drogen bei sich hatte, zudem setzte es 38 Verwaltungsstrafen wegen der Nicht-Einhaltung der Corona-Maßnahmen.Da die Partygänger Eintritt zahlen musste, wurde die Veranstaltung wegen möglicher Steuerhinterziehung der Finanzwache gemeldet.Die meisten Jugendlichen flüchteten beim Eintreffen der Carabinieri in die umliegenden Wälder, bei allen anderen sorgten die Ordnungshüter dafür, dass sich niemand im alkoholisierten oder berauschten Zustand hinters Steuer setzt.

stol