Die Finanzpolizei hat eine breit angelegte Aktion gegen audiovisuelle Piraterie im Gastgewerbe eingeleitet. Im Mittelpunkt stehen dabei Ermittlungen zur unerlaubten Nutzung von Streaming-Technologien in Bars und öffentlich zugänglichen Lokalen. Die Einsätze wurden gezielt rund um Sportereignisse wie Partien der UEFA Champions League geplant.<BR \/><BR \/>Die großflächige Kontrollaktion erfolgt in enger Abstimmung zwischen der Finanzpolizei und den regionalen Kommandos auf Provinzebene. Grundlage bilden detaillierte Auswertungen sowie Erkenntnisse aus früheren Überprüfungen.<BR \/><BR \/>Im Rahmen der aktuellen Maßnahmen geht es nicht allein um den Schutz von Urheberrechten. Ebenso werden administrative und steuerliche Fragen sowie die eingesetzte technische Ausstattung der Betriebe umfassend überprüft.<BR \/><BR \/>Nach Ansicht der Ermittler führt die Nutzung illegaler Empfangssysteme zu unlauterem Wettbewerb. Dadurch werde das wirtschaftliche Gleichgewicht gestört und sowohl rechtstreue Unternehmen als auch deren Arbeitsplätze in Gefahr gebracht.<BR \/><BR \/>Die Finanzpolizei kündigt an, die Kontrollen insbesondere im Bereich verschlüsselter Sportübertragungen in den kommenden Wochen konsequent weiterzuführen. Ziel ist es, die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben im Gastgewerbe sicherzustellen und Betriebe zu schützen, die regelkonform arbeiten.