Razzia gegen Kriminalität mit 800 Polizisten in Rom und Neapel

Razzia bereits am Dienstag

In der Hauptstadt konzentrierte sich die Aktion auf den Außenbezirk Tor Bella Monaca, wo in über 80 Wohnungen nach Waffen und Drogen gesucht wurde. Dabei kam es zu einigen Festnahmen. Größere Bargeld-Beträge wurde beschlagnahmt, wie die Polizei mitteilte.In Neapel fand die Razzia im zentralen Viertel Quartieri Spagnoli statt, wo zahlreiche Durchsuchungen und Identifizierungen von verdächtigen Personen und Fahrzeugen durchgeführt wurden. 300 Polizeikräfte waren im Einsatz.Am Dienstag war es zu einer großangelegte Razzia in der Camorra-Hochburg Caivano nahe Neapel mit über 400 Sicherheitskräfte gekommen. Eingesetzt wurden dabei auch Drogenspürhunde der Carabinieri.Bei einer Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmten die Carabinieri 30.000 Euro, die in Päckchen aufgeteilt waren und vermutlich aus illegalen Aktivitäten stammten. Die Militärs durchsuchten auch eine verlassene Wohnung, die zu einem Drogenumschlagplatz umfunktioniert worden war. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatte am vergangenen Donnerstag Caivano besucht, in der 2 minderjährige Mädchen von Jugendbanden vergewaltigt worden waren. Meloni sprach von einer „unmenschlichen Tat“, die im vergangenen Monat ganz Italien schockiert habe. Bei den Opfern handelt es sich um 2 Mädchen im Alter von 11 und 13 Jahren.