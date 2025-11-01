An dem Einsatz unter Leitung von Quästor Giuseppe Ferrari waren neben der Staatspolizei auch Carabinieri, Finanzwache, Stadtpolizei und das Militär beteiligt. <BR \/><BR \/>Im Zuge der Kontrollen wurden am Pfarrplatz zwei tunesische Asylwerber (29 und 35 Jahre) überprüft, die trotz eines bestehenden Aufenthaltsverbots für Bozen angetroffen wurden. Beide wurden angezeigt. In der Nähe fanden die Beamten außerdem rund zwei Gramm Rauschgift, das sichergestellt wurde.<BR \/><BR \/>Im Park der Religionen stoppte die Polizei einen 47-jährigen türkischen Asylwerber mit einer geringen Menge Haschisch; ein weiterer 26-jähriger Tunesier wurde am Dominikanerplatz mit derselben Substanz erwischt. Beide erhielten eine Verwaltungsanzeige wegen Drogenbesitzes.<h3>\r\nBilanz der Aktion<\/h3>Bei der Aktion in Bozen wurden insgesamt 143 Personen kontrolliert, zwei Asylwerber wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsverbot angezeigt, zwei weitere wegen Drogenbesitzes gemeldet und insgesamt rund zehn Gramm Haschisch beschlagnahmt.<BR \/><BR \/>Die Polizei kündigte an, die Schwerpunktkontrollen in Bozen fortzusetzen.