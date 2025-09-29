Die Ermittlungen nahmen ihren Anfang bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle im Zentrum von Meran. Carabinieri hatten dort ein Kleinwagen mit zwei offenbar auffällig nervösen Insassen gestoppt. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zunächst fünf Portionen Kokain, die einer der Männer in seiner Unterwäsche versteckt hatte.<BR \/><BR \/>Der Fund führte die Ermittler zu einer Wohnung in Lana, in der die beiden Männer wohnen. Dort stießen sie nach eigenen Angaben auf ein „regelrechtes Drogenlager“. In verschiedenen Verstecken entdeckten die Carabinieri mehrere Kilogramm verschiedener Substanzen sowie zwei elektronische Waagen. Nach Einschätzung der Ermittler handelte es sich um ein florierendes Geschäft, das täglich Umsätze in Höhe von mehreren tausend Euro erzielt haben dürfte.<BR \/><BR \/>Die beiden Festgenommenen wurden nach Abschluss der Formalitäten in die Justizvollzugsanstalt Bozen gebracht. Gegen sie ermittelt nun die Staatsanwaltschaft.