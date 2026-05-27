Bei einem Rebreather handelt es sich um ein geschlossenes Atemsystem, auch „Closed Circuit Rebreather“ (CCR) genannt. Anders als bei klassischen Pressluftgeräten mit offenem Kreislauf stößt der Taucher die ausgeatmete Luft nicht als Blasen ins Wasser aus. Stattdessen wird das Atemgas im Gerät wiederaufbereitet und erneut verwendet.<BR \/><BR \/>Das ausgeatmete Kohlendioxid wird dabei durch einen chemischen Filter — den sogenannten Scrubber — entfernt. Anschließend ergänzt das System automatisch den Sauerstoff, den der Körper verbraucht hat. Dadurch kann derselbe Atemgas-Kreislauf über lange Zeit genutzt werden. Sensoren überwachen kontinuierlich den Sauerstoffgehalt, während Elektronik und Ventile die Gaszufuhr regulieren.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1317270_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Gerade bei Einsätzen in großer Tiefe oder in Höhlensystemen bietet diese Technologie entscheidende Vorteile. Weil das Gas recycelt wird, benötigen Taucher deutlich weniger zusätzliche Flaschen. Das reduziert Gewicht und Ausrüstung — ein wichtiger Faktor in engen Unterwasserpassagen wie der Höhle von Alimathà. Herkömmliche Tauchausrüstung würde bei solchen Bedingungen schnell an ihre Grenzen stoßen.<BR \/><BR \/>Hinzu kommt ein weiterer entscheidender Vorteil: Rebreather erzeugen kaum Luftblasen. In Unterwasserhöhlen verhindert das, dass aufgewirbelte Sedimente die Sicht innerhalb von Sekunden auf null reduzieren. Taucher sprechen in solchen Situationen von einem „Silt Out“ — einer dichten Wolke aus Schlamm und feinen Partikeln, die Orientierung und Kommunikation massiv erschwert und Bergungseinsätze extrem gefährlich macht.<BR \/><BR \/>Bei der Bergung wurden finnische Spezialtaucher hinzugezogen, die auf technische Tiefen- und Höhlentauchgänge spezialisiert sind. Finnische Teams gelten international als erfahren im Umgang mit Rebreather-Systemen unter extremen Bedingungen. Solche Geräte kommen weltweit bei Wrackerkundungen, Höhlentauchgängen, wissenschaftlichen Missionen und militärischen Einsätzen zum Einsatz.<BR \/><BR \/>Die Technik gilt allerdings auch als hochkomplex. Fehler bei Sauerstoffsteuerung oder CO₂-Filterung können lebensgefährlich werden und erfordern intensive Ausbildung sowie präzise Vorbereitung. Vor jedem Tauchgang müssen die Systeme sorgfältig geprüft werden, da bereits kleine technische Probleme in großer Tiefe schwerwiegende Folgen haben können.<BR \/><BR \/>Dan Europe veröffentlichte auf seinem Instagram-Kanal Fotos seines Einsatzes in der weitverzweigten Höhle.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-74948622_gallery" \/>