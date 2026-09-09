Bei dem Treffen, an dem auch der Generalsekretär des Landes, Eros Magnago, teilnahm, betonte Landeshauptmann Kompatscher, dass die Zusammenarbeit zwischen der Landesverwaltung und dem Rechnungshof ausgezeichnet sei. „Ausgehend von den Feststellungen des Rechnungshofs haben wir uns stets sofort darum bemüht, Verbesserungen umzusetzen, und dabei festgestellt, dass die Beanstandungen von Jahr zu Jahr zurückgehen“, sagte Kompatscher.<BR \/><BR \/>Corsetti hat Rechtswissenschaften an der Universität La Sapienza in Rom studiert und ist Rechtsanwältin. 2002 wurde sie in die Rechnungshofgerichtsbarkeit berufen. Zunächst war sie in der Lombardei tätig, anschließend bei der Sektion für Autonomien, bei den Vereinigten Senaten, bei der Ersten Rechtsprechungssektion des Rechnungshofs im Berufungsverfahren und bei der Generalstaatsanwaltschaft des Rechnungshofs. Am 26. August übernahm Corsetti das Amt der Regionalstaatsanwältin des Rechnungshofs bei der Region Trentino-Südtirol mit Sitz in Bozen und wurde zugleich zur Präsidentin einer Sektion befördert.