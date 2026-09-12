Bereits im Vorfeld hatte es von vielen Seiten Kritik an der Einladung von Jean Pascal Hohm, Vorsitzender der Generation Deutschland, Abgeordneter zum Brandenburger Landtag und Mitglied des Bundesvorstandes der vom deutschen Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften AfD, gegeben.<BR \/><BR \/>Auch Tramins Bürgermeister Wolfgang Oberhofer hatte etwa versucht, Hohms Teilnahme zu verhindern. Am Samstag wurde eine Demonstration bei der Minigolfanlage abgehalten. Rund 200 Menschen waren mit dabei. Der Tag verlief friedlich. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1358754_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch die Landesjugendleitung der Süd-Tiroler Freiheit neu gewählt. Melanie Mair (29-jährige Juristin aus Tscherms) wurde in ihrem Amt als Landesjugendsprecherin bestätigt. Sie wird in den kommenden zwei Jahren von Karin Larcher, Hansjörg Karbon, Aaron Kargruber, Kilian Larcher und Johannes Paris als Mitgliedern der Landesjugendleitung unterstützt.