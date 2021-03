„Reden hilft“ – Psychologisches Beratungsangebot der Rheuma-Liga

Gerade in Krisenzeiten, in denen Menschen mit Unsicherheit konfrontiert werden, Zukunftsängste sich breit machen, Frustration und Traurigkeit den Alltag erobern, ist das Reden über die Probleme und sich jemandem anzuvertrauen von enormer Bedeutung. Mitglieder der Rheuma-Liga können psychologische Beratungsgespräche in Anspruch nehmen.