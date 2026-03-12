Um die Wahlbeteiligung zu fördern und die Anreise zur Urne zu erleichtern, gewähren die großen Bahngesellschaften in Italien teils massive Preisnachlässe. <h3>\r\nDie Ermäßigungen im Überblick<\/h3>Je nach Anbieter und Zugkategorie variieren die Rabatte:<BR \/><BR \/><b>Trenitalia:<\/b> Bis zu 70 Prozent Ermäßigung auf staatsweite Züge (Frecce, Intercity) und 60 Prozent auf Regionalzüge.<BR \/><BR \/><b>Italo:<\/b> Ebenfalls 70 Prozent Rabatt auf Tickets in den Klassen „Smart“ und „Prima“.<BR \/><BR \/><b>Trenord (Lombardei)<\/b>: 60 Prozent Ermäßigung auf regionale Hin- und Rückfahrkarten.<BR \/><BR \/>Die Vergünstigungen sind nicht auf das eigentliche Wahlwochenende beschränkt, sondern decken einen großzügigen Zeitraum ab:<BR \/><BR \/>Hinfahrt: Möglich ab dem 13. März 2026.<BR \/><BR \/>Rückfahrt: Muss bis spätestens 2. April 2026 erfolgen.<h3>\r\nDiese Dokumente sind notwendig<\/h3>Damit der Rabatt gewährt wird, müssen Reisende bei der Kontrolle (oder beim Kauf) ihren Wahlausweis sowie einen gültigen Personalausweis vorlegen.<BR \/><BR \/>Wer vergünstigt zurückfahren möchte, muss auf dem Wahlausweis den Stempel der erfolgten Stimmabgabe vorweisen können. Wer seinen Wahlausweis verloren hat oder noch nicht besitzt, kann für die Hinfahrt eine entsprechende Selbstauskunft vorlegen.<BR \/><BR \/>Die Ermäßigungen sind laut südtirolmobil nicht mit anderen Sonderangeboten oder Tarifen kombinierbar.<BR \/><BR \/><i>Worum es beim Referendum am 22. und 23. März geht, erklärt Chefredakteur Elmar Pichler Rolle kurz und knapp im Video.<\/i><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="yXWW7vpp"><\/video-jw>\n