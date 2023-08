Regale geben nach: 15.000 Käselaibe begraben Firmenchef unter sich

Feuerwehrkräfte und Suchmannschaften anderer Organisationen arbeiteten die ganze Nacht lang in der Lagerhalle, um den Leichnam zu bergen. - Foto: © ANSA / VIGILI DEL FUOCO

Ein Metallregal dürfte eingestürzt und den tödlichen Dominoeffekt ausgelöst haben, der dazu führte, dass innerhalb weniger Augenblicke mehr als 15.000 Laibe Grana Padano zu Boden stürzten. Giacomo Chiapparini, der Eigentümer des Betriebs, arbeitete zu dem Zeitpunkt in der Lagerhalle. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.Der Unfall ereignete sich am Sonntag, kurz vor 21 Uhr, auf dem Firmengelände in Romano di Lombardia, wie italienische Medien berichten. Ein Regal in einer Lagerhalle, in der die Käse zum Reifen aufgestapelt werden, soll eingestürzt sein. Das führte offenbar zum Zusammenbruch aller anderen. Die Carabinieri ermitteln.Chiapparini war allein im Lager. Er hatte – so erste Erkenntnisse – mit einer Maschine die Laibe reinigen und wenden wollen.Obwohl der Lärm gleich Mitarbeiter und Familienangehörige alarmiert und diese sofort Rettungskräfte aktivierten, dauerte es die ganze Nacht hindurch, den Toten unter den Regalen zu finden und zu bergen. Die Leiche von Chiapparini, der 2 Kinder, seine Frau und Enkelkinder hinterlässt, wurde erst am Montag um 8.45 Uhr geborgen. Er befand sich etwa 10 Meter von seiner Maschine entfernt.Das Unternehmen Chiapparini stellt Grano Padano her, verarbeitet Milch und vertreibt den Käse in einem eigenen Geschäft. Jeden Tag werden etwa 50 Laibe Grana Padano hergestellt, insgesamt über 15.000 Laibe pro Jahr.