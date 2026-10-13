Im WaltherPark in Bozen müssen rund 38 Wohnungen konventioniert werden. Doch noch sind nicht alle fertiggestellt. Während die Gemeinde die Einhaltung der Vereinbarung überwacht, sieht sich das Land nicht in der Pflicht, die Umsetzung direkt zu kontrollieren. Die Grünen fordern mehr Druck und Transparenz.<BR \/><BR \/><BR \/>Der WaltherPark wurde vor einem Jahr eröffnet, die Konventionierung greift laut Gemeinde Bozen – aber noch nicht vollständig. Der Grund ist simpel. Zwar sind das große Einkaufszentrum und die Tiefgarage fertiggestellt, aber längst nicht alle Wohnungen.<BR \/><BR \/>„An zwei Türmen im WaltherPark, die für Wohnungen bestimmt sind, wird derzeit noch gearbeitet“, erklärte Vizebürgermeister Stephan Konder gestern gegenüber Südtirol Online. „Bisher wurden Benutzungsgenehmigungen für rund 4.250 Quadratmeter Wohnfläche erteilt“, so Konder.<BR \/><BR \/> Insgesamt verbaut die WaltherPark AG aber 7.300 Quadratmeter an Wohnfläche. Das sind laut Plan insgesamt 110 Wohnungen. Davon unterliegt etwa ein Drittel der „Konventionierung“. In der Vereinbarung mit der Stadtgemeinde Bozen ist festgelegt, dass mindestens die Hälfte der Wohnungen eine Mindestnutzfläche von 65 Quadratmeter haben muss. Laut der grünen Landtagsfraktion, die zum Stand der „Konventionierung“ eine Anfrage eingereicht hat, unterliegen damit rund 38 Wohnungen im WaltherPark der Bindung.<BR \/><BR \/>Dass einige der Wohnungen im WaltherPark bereits konventioniert sind, bestätigte Bürgermeister Claudio Corrarati gestern gegenüber Stol. Er sitzt selbst im Gremium, das die Einhaltung der Vereinbarung überprüft. „Die Umsetzung wird konstant überwacht“, sagte Corrarati, der betonte, „dass viele der 110 Wohnungen erst noch fertiggestellt werden müssen.“ Das bedeutet, dass das Ende der Arbeiten abgewartet werden muss, um die Umsetzung genau überprüfen zu können.<h3>\r\nLand: „Wir kontrollieren nicht“<\/h3>In der Antwort auf die Anfrage der Grünen im Landtag bestätigt Landesrat Christian Bianchi die Pflicht zur Konventionierung. Er sieht in der Vereinbarung zwischen Gemeinde Bozen und WaltherPark AG aber „keine Verpflichtung des Landes (...) die Erfüllung dieser Verpflichtung (...) direkt zu prüfen oder zu kontrollieren...“ So nachzulesen in Bianchis Antwort auf die Anfrage. Die Kontrolle der Einhaltung der Vereinbarung sei bei der Gemeinde Bozen angesiedelt.<BR \/><BR \/>Der Landtagsabgeordnete Zeno Oberkofler von den Grünen ist damit nicht zufrieden. „Das Land soll mit der Gemeinde in Kontakt treten, und auf sie Druck ausüben, um sicherzustellen, dass tatsächlich konventioniert und kontrolliert wird. Die Gemeinde sollte dann über den Stand der Dinge Bericht erstatten“, fordert Zeno Oberkofler.