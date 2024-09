Regen, 10 Grad kälter, erster Schnee: So wird das Wetter in dieser Woche

Es kühlt deutlich ab

Am Freitag der erste Schnee in den Bergen möglich

„Das wird eine wechselhafte Wetterwoche“, schreibt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. Der heutige Montag bringt zunächst viel Regen am Vormittag, begleitet von Blitz und Donner. Am Nachmittag folgt dann eine Wetterbesserung. Die Höchstwerte reichen von 17 bis 25 Grad.Am morgigen Dienstag wird es überwiegend sonnig mit nur ein paar Wolken. Am Mittwoch werden die Wolken mehr, etwas Sonne geht sich noch höchstens am Vormittag aus. Im Tagesverlauf muss man mit Regenschauern rechnen. Die Höchstwerte klettern auf 23 Grad.Der Donnerstag verläuft trüb und teils regnerisch, der Schwerpunkt der Niederschläge liegt voraussichtlich in den Dolomiten. Gleichzeitig kühlt es mit Nordwind spürbar ab.Auch am Freitag ist es bewölkt mit einigen Niederschlägen am Alpenhauptkamm, dazu windig und relativ kühl. Die Höchstwerte klettern nur mehr auf 17 Grad. In den Bergen kann es am Freitag bis zur Waldgrenze schneien.