Regen am Wochenende: „Nur weiter im Süden stürmisch“

Am heutigen Donnerstag war es noch sehr sonnig. Auch morgen bleibt das Wetter stabil. „Am Wochenende wird es in Südtirol wechselhaft. Vor allem am Samstagnachmittag und am Abend ist mit Regen zu rechnen. Unwetter sind aber keine zu befürchten“, sagt Peterlin. In den höheren Lagen sei auch mit Schnee zu rechnen.Weiter im Süden wird es stürmischer. Vor allem in der Toskana ist am Wochenende mit Unwettern zu rechnen, so ein Bericht der Ansa. In ganz Norditalien könne man am Wochenende mit viel Regen rechnen.„Die Temperaturen gehen in Südtirol durch das wechselhafte Wetter aber nicht zurück. Die Nächte werden durch die Wolkendecke sogar etwas milder. Am Tag wärmt die Sonne dafür etwas weniger“, erklärt Peterlin.Mit morgigem Freitag beginnt der kalendarische Herbst. Nacht und Tag sind morgen in etwa gleich lang. Dieser Tag wird auch Äquinoktium genannt.