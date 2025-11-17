Der heutige Montag verläuft in Südtirol wechselhaft. Die Niederschläge haben zwar nachgelassen und mit einsetzendem Nordföhn trocknet die Luft ab. Im Vinschgau sowie in den südlichen Landesteilen sind im Tagesverlauf auch einige Auflockerungen möglich.<BR \/><BR \/>Am späten Nachmittag und Abend ziehen aus Norden jedoch erneut ein paar Schauer durch. Mit dem auffrischenden, teils böigen Nordwind sinkt die Schneefallgrenze dabei auf rund 1000 Meter ab. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 Grad in Bruneck und Sterzing und 13 Grad in Bozen und Meran.<h3>\r\nDienstag: Sonnig und kalt<\/h3>Am Dienstag dominiert in ganz Südtirol der Sonnenschein, der Himmel präsentiert sich häufig wolkenlos. Im Tagesverlauf lässt der Nordwind nach. In den Morgenstunden ist es verbreitet frostig, die Nachmittagstemperaturen steigen auf Werte zwischen 3 und 12 Grad.<h3>\r\nWetterentwicklung ab Mittwoch<\/h3>Der Mittwoch bringt weiterhin recht sonniges, aber kühles Wetter. Im Tagesverlauf ziehen aus Westen hohe Schleierwolken über die Gipfel.<BR \/>Am Donnerstag überwiegen die Wolken, dazu kann es örtlich etwas regnen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 600 und 1000 Metern. Am Freitag bleibt es stark bewölkt und föhnig, im Tagesverlauf können aus Osten erneut Niederschläge aufziehen.<h3>\r\nUnsichere Prognose für das Wochenende<\/h3>Die Entwicklung am Samstag ist noch mit Unsicherheiten behaftet. Nach aktuellem Stand überwiegen voraussichtlich die Wolken, stellenweise ist etwas Schneefall möglich, in den tiefsten Lagen auch Regen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a>