Regen und Gewitter: Gefahr noch nicht gebannt

Was für ein Wochenende: Seit Freitagnachmittag sind laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin verbreitet zwischen 80 und 110 l/m² Niederschlag gefallen, also so viel wie normalerweise im ganzen Monat August. Die Lage bleibt auch am Sonntag angespannt.