Regen und Schnee am Sonntag

Während sich am Samstag noch Sonne und Wolken abwechseln, zeigt sich der Sonntag von seiner nassen Seite. Vor allem am Vormittag wird es verbreitet regnen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1000 und 1500 Metern. Landesmeteorologe Dieter Peterlin spricht im Netz sogar von 10 bis 30 Zentimeter Neuschnee in den Bergen.Im Laufe des Nachmittags klingen die Niederschläge langsam ab.Wie Peterlin berichtet, bringt die Südwestströmung nicht nur feuchte und warme Luft nach Südtirol, sondern auch Saharastaub. Am Sonntag hinterlasse er seine Spuren auch auf der Erde. „Mit dem Regen und Schneefall wird er teils ausgewaschen und kann so manchen Autobesitzer ärgern“, schreibt Peterlin.Die neue Woche beginnt mit etwas Regen; mancherorts sind auch noch einige Zentimeter Neuschnee zu erwarten. An den Folgetagen wechseln sich Sonne und Wolken ab.

